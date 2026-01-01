Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté pomohli zachránit život seniora
O jeho návrat bojovali dlouhých třicet minut.
Koncem dubna, krátce před třetí hodinou odpoledne, projížděla policejní hlídka z oddělení hlídkové služby centrem města Ústí nad Labem. Na Mírovém náměstí si policisté všimli muže, který na ně intenzivně mával. Hlídka okamžitě zastavila a zjišťovala, co se stalo. Muž policisty navedl k místu, kde náhle zkolaboval starší muž. Policisté ihned přispěchali k seniorovi a po prvotním zjištění jeho zdravotního stavu si uvědomili, že začíná boj o čas. Muž totiž nedýchal a nereagoval. Bez váhání proto zahájili resuscitaci a současně prostřednictvím vysílačky předávali důležité informace operačnímu důstojníkovi. Ten okamžitě přivolal zdravotnickou záchrannou službu a na místo vyslal také další policejní hlídku. Zdravotnická záchranná služba dorazila během několika okamžiků. Policisté až do jejího příjezdu nepřetržitě prováděli masáž srdce. Záchranáři si připravili automatizovaný externí defibrilátor (AED) a společně s policisty pokračovali v boji o mužův život. Policisté se při vyčerpávající masáži srdce vzájemně střídali až do chvíle, kdy se podařilo srdce seniora znovu rozběhnout. Po úspěšném zákroku ukázal lékař policistům monitor se srdeční činností a poděkoval jim za skvěle odvedenou práci. Přibližně třicetiminutová resuscitace byla fyzicky i psychicky velmi náročná, ale pocit, že pomohli zachránit lidský život, jim už nikdo nevezme.
Policisté zároveň připomínají, že při záchraně života rozhoduje každá vteřina. Lidé by se proto neměli bát poskytnout první pomoc, zahájit masáž srdce nebo použít AED. Tyto automatizované defibrilátory dnes stále častěji najdeme nejen ve veřejném prostoru, ale také v obchodních centrech či dalších veřejně přístupných budovách. Právě rychlá reakce svědků bývá často tím nejdůležitějším krokem k záchraně lidského života.
(video ze záchrany v příloze)
Ústí nad Labem 25. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje