Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté pomohli mamince s batoletem

Rychlá reakce hlídky ze speciální pořádkové jednotky a operačního důstojníka zajistila dítěti včasnou lékařskou pomoc. [VIDEO] 

V pondělí ráno vyjížděli policisté na pomoc mamince s malým dítětem, která se ocitla ve velmi stresující situaci. Zvídavé batole doma v nestřeženém okamžiku spolklo použitou, ale prázdnou skleněnou ampuli. Přestože zpočátku nejevilo známky akutních potíží, maminka neváhala ani chvíli a okamžitě se vydala do nemocnice.

Cestu po dálnici směrem na Brno zkomplikovaly dopravní nehody, které výrazně zpomalily provoz a vytvořily kolony. Po několika minutách čekání se i dosud klidné dítě začalo v pomalu jedoucí koloně rozrušeně projevovat a plakat. Mladá žena proto kontaktovala tísňovou linku 158 a požádala policisty o pomoc.

Díky rychlé koordinaci operačního důstojníka byla k vozidlu vyslána nejbližší hlídka. Policisté ze speciální pořádkové jednotky se s maminkou bezpečně setkali a za použití výstražných světelných a zvukových zařízení jí umožnili rychlý a plynulý průjezd kolonou až do brněnské dětské nemocnice.

Po celou dobu byli policisté s mamimkou v telefonickém kontaktu a současně koordinovali další postup tak, aby byl přesun co nejbezpečnější. Zdravotní stav dítěte se během převozu naštěstí nezhoršoval. O příjezdu malého pacienta byli zdravotníci předem informováni, operační důstojník nemocnici preventivně kontaktoval, aby byl personál připraven ihned převzít dítě do péče.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 28. února 2026.

Související dokumenty

  • AUDIO - Policisté pomohli mamince s batoletem.mp3
    Velikost souboru: 1,2 MB / formát MP3

