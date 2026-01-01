Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté pomohli mamince s batoletem
Rychlá reakce hlídky ze speciální pořádkové jednotky a operačního důstojníka zajistila dítěti včasnou lékařskou pomoc. [VIDEO]
V pondělí ráno vyjížděli policisté na pomoc mamince s malým dítětem, která se ocitla ve velmi stresující situaci. Zvídavé batole doma v nestřeženém okamžiku spolklo použitou, ale prázdnou skleněnou ampuli. Přestože zpočátku nejevilo známky akutních potíží, maminka neváhala ani chvíli a okamžitě se vydala do nemocnice.
Cestu po dálnici směrem na Brno zkomplikovaly dopravní nehody, které výrazně zpomalily provoz a vytvořily kolony. Po několika minutách čekání se i dosud klidné dítě začalo v pomalu jedoucí koloně rozrušeně projevovat a plakat. Mladá žena proto kontaktovala tísňovou linku 158 a požádala policisty o pomoc.
Díky rychlé koordinaci operačního důstojníka byla k vozidlu vyslána nejbližší hlídka. Policisté ze speciální pořádkové jednotky se s maminkou bezpečně setkali a za použití výstražných světelných a zvukových zařízení jí umožnili rychlý a plynulý průjezd kolonou až do brněnské dětské nemocnice.
Po celou dobu byli policisté s mamimkou v telefonickém kontaktu a současně koordinovali další postup tak, aby byl přesun co nejbezpečnější. Zdravotní stav dítěte se během převozu naštěstí nezhoršoval. O příjezdu malého pacienta byli zdravotníci předem informováni, operační důstojník nemocnici preventivně kontaktoval, aby byl personál připraven ihned převzít dítě do péče.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 28. února 2026.