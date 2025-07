Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pomohli doprovodem do porodnice – miminko spěchalo na svět

ÚSTECKO - Díky rychlému zásahu byla žena včas v péči lékařů

V odpoledních hodinách přijala tísňová linka 158 volání od řidiče, který uvízl v koloně na dálnici D8. V jeho voze se nacházela rodící manželka a situace byla natolik vážná, že byl muž silně rozrušen. V telefonu bylo kromě jeho hlasu slyšet i sténání ženy, která zjevně procházela pokročilou fází porodu. Operační důstojník muže uklidnil a požádal ho, aby zastavil u krajnice a vyčkal příjezdu policejní hlídky. Jakmile hlídka obdržela informace o poloze a situaci, vyrazila do kolony s výstražným světelným zařízením, aby automobil s nastávající maminkou co nejrychleji vyvedla na plynulejší úsek komunikace. Policisté vozidlo během několika minut našli, bezpečně ho vyvedli z kolony a zastavili na volnějším místě, kde se ujistili o zdravotním stavu ženy a dohodli další postup. Vzhledem k postupujícímu porodu a zjevné nutnosti rychlého zásahu se po konzultaci s operačním důstojníkem rozhodli doprovodit vozidlo až do nemocnice. Díky jejich pohotové a profesionální reakci byla žena během krátké chvíle předána do péče zdravotnického personálu.

Chlapec, který spěchal na svět, tak dostal od policistů nenápadný, ale významný dar – čas a bezpečí. Přejeme mu do života pevné zdraví, hodně štěstí a ať už v životě pospíchá jen za tím dobrým – a pokud možno pomalu.

Ústí nad Labem 25. července 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem