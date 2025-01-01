Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté pomáhali při kolapsu ženy

Lidé v okolí nebyli lhostejní. 

Ve čtvrtek odpoledne spěchali policisté ze Strážnice k nedalekému rybníku Lučina. Přivolali je tam záchranáři k šedesátileté ženě, která po koupání zkolabovala a upadla do bezvědomí. Ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému začali s resuscitací přítomní lidé, kteří tak sehráli důležitou roli v prvních minutách zásahu. Policisté, kteří na místo dorazili před záchranáři, ihned začali poskytovat první pomoc. Použili i automatizovaný externí defibrilátor (AED), který však po připojení nedoporučil výboj. Vzápětí už k rybníku přijeli i záchranáři, kteří si resuscitaci převzali. Společnými silami se podařilo obnovit životní funkce ženy, která byla následně převezena do nemocnice.

por. David Chaloupka, 29. srpna 2025

