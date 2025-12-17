Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté plní své heslo: „Pomáhat a chránit“
Společně pro radost a naději v adventním čase.
Policisté z obvodního oddělení v Jaroměři se v adventním čase zapojili do charitativní akce „Strom splněných přání“, kterou pořádá společnost obchodních domů ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
Naši kolegové si vybrali jedno z přání umístěných na vánočním stromu a rozhodli se jej splnit. Zakoupením a předáním dárku přispěli k tomu, aby se konkrétnímu dítěti či osobě, jež se ocitla v nouzi, splnil jeho vánoční sen.
Touto společnou akcí policisté z Jaroměře ukázali, že jejich služební heslo „Pomáhat a chránit“ není jen prázdná fráze. Jsou připraveni stát po boku občanů nejen při zajišťování bezpečnosti, ale i tehdy, když je potřeba projevit solidaritu a podpořit ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Policisté z Jaroměře věří, že jejich příklad inspiruje i další občany k tomu, aby se do podobných projektů zapojili a společně tak přispěli k šíření radosti a vzájemné podpory v předvánočním období.
Děkujeme organizátorům akce i všem, kteří se rozhodli přispět k naplnění vánočních přání.
por. Karolína Macháčková
17.12.2025