Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté pátrají po ženě z fotografií. Pomoci může i veřejnost
Pokud ženu poznáváte, kontaktujte nás.
Policisté z obvodního oddělení Kladno-venkov prověřují případ, s nímž se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění neznámé ženy.
Na obvodní oddělení Kladno venkov se dostavila poškozená žena, která oznámila ztrátu peněženky, ve které měla mimo jiné uloženu i kreditní kartu. Z následného šetření a ze zprávy banky prozatím vyplynulo, že neznámá osoba se pokusila nalezenou kartou opakovaně použít.
Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
V rámci prověřování policisté získali fotografie ženy, která by svým mohla výrazně přispět k objasnění celého incidentu.
Pokud ženu na fotografii poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejímu ztotožnění či zjištění jejího pohybu, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 873 830, nebo využijte bezplatnou tísňovou linku 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
30. července 2027