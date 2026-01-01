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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté pátrají po ženě z fotografií. Pomoci může i veřejnost

Pokud ženu poznáváte, kontaktujte nás. 

Policisté z obvodního oddělení Kladno-venkov prověřují případ, s nímž se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění neznámé ženy.

​Na obvodní oddělení Kladno venkov se dostavila poškozená žena, která oznámila ztrátu peněženky, ve které měla mimo jiné uloženu i kreditní kartu. Z následného šetření a ze zprávy banky prozatím vyplynulo, že neznámá osoba se pokusila nalezenou kartou opakovaně použít.

​Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

​V rámci prověřování policisté získali fotografie ženy, která by svým mohla výrazně přispět k objasnění celého incidentu.

​Pokud ženu na fotografii poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejímu ztotožnění či zjištění jejího pohybu, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 873 830,​ nebo využijte bezplatnou tísňovou linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
30. července 2027

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