Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pátrají po uprchlém vězni

Policie pátrá po vězni, který uprchl z pracoviště 

Policisté pátrají po hledaném 36letém muži, který byl umístěn do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Ostrov nad Ohří – Vykmanov. Dne 23. 01. 2026 přibližně v 19:00 hodin uprchl z nestřeženého pracoviště v Klášterci nad Ohří a odešel na dosud nezjištěné místo. Hledaný byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost.

Podle dosavadních poznatků má vazby na Karlovarský kraj, zejména na oblast Chodova u Sokolova.

Žádáme občany, kteří mají jakékoliv informace k pobytu nebo pohybu hledaného, aby je neprodleně oznámili policii, a to na tísňové lince 158 nebo na kterémkoliv oddělení Policie ČR.

Ústí nad Labem 24. ledna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 