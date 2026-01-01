Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté pátrají po uprchlém vězni
Policie pátrá po vězni, který uprchl z pracoviště
Policisté pátrají po hledaném 36letém muži, který byl umístěn do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Ostrov nad Ohří – Vykmanov. Dne 23. 01. 2026 přibližně v 19:00 hodin uprchl z nestřeženého pracoviště v Klášterci nad Ohří a odešel na dosud nezjištěné místo. Hledaný byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost.
Podle dosavadních poznatků má vazby na Karlovarský kraj, zejména na oblast Chodova u Sokolova.
Žádáme občany, kteří mají jakékoliv informace k pobytu nebo pohybu hledaného, aby je neprodleně oznámili policii, a to na tísňové lince 158 nebo na kterémkoliv oddělení Policie ČR.
Ústí nad Labem 24. ledna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje