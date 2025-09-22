Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté pátrají po ukradené čtyřkolce
Všimli jste si v ulici Volejbalistů něčeho podezřelého? Volejte 158.
Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pachateli trestného činu krádeže, kterého se měl dopustit v přesně nezjištěné době někdy od 18. září 6:50 hodiny do 21. září 09:00 hodiny. K události došlo v bytovém domě č.p. 1782/7, konkrétně na parkovacím stání s číselným označením 129 na parkovišti v přízemí tohoto domu. Zde stál zaparkovaný přívěsný přepravník motocyklů značky Temared, registrační značky 1CC4049, na kterém byla umístěna čtyřkolka značky Polaris červené barvy, typ ATV, model Sportsman XP 1000. Ta byla přikryta přepravní plachtou černé barvy. V úloženém prostoru čtyřkolky byl uložen švýcarský multifunkční nůž a multifunkční kleště. Celková škoda, která byla majiteli způsobena, dosáhla výše bezmála 500 000 korun.
Policisté žádají případné svědky, kteří si v inkriminovanou dobu na daném místě všimli čehokoliv podezřelého, například pohybu neznámých lidí nebo mají jakékoliv informace o ukradených věcech, které jsou zobrazeny na přiložených fotografiích, aby kontaktovali policisty na telefonním čísle 974 226 720 nebo přímo na lince 158.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
22. září 2025