Policisté pátrají po totožnosti napadeného muže
K potyčce došlo před OC IGY. Poznáváte muže na fotografii?
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město se zabývají případem výtržnictví, ke kterému došlo počátkem listopadu ve večerních hodinách před Obchodním centrem IGY. Prověřováním této události policisté zjistili, že po předchozí slovní rozepři nyní již známý pachatel fyzicky napadl jiného muže. Několikrát jej udeřil do obličeje. Policistům se podařilo zajistit kamerový záznam, kde je poškozený muž zachycen v přítomnosti ještě dalšího muže, pravděpodobně jeho známého. V době napadení měl na sobě poškozený oblečeny světle modré rifle, tmavou bundu a na nohou měl obuté tmavé botasky. Má tmavé vlasy, je starý přibližně 20 let.
Vzhledem k tomu, že se policistům doposud nepodařilo zjistit jeho totožnost, obrací se na širokou veřejnost a sdělovací prostředky se žádostí o spolupráci. Pokud muže na zveřejněném snímku poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte policisty na telefonním čísle 158. Policisté samozřejmě uvítají, když se jim přihlásí sám poškozený mladík.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
10. února 2026