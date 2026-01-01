Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté pátrají po pohřešovaném z Břeclavska

Pokud jste muže spatřili, volejte linku 158 

Policisté pátrají po muži z Břeclavska. Toho od včerejšího dne postrádaji jeho blízcí. Muž odešel z domova neznámo kam a je nekontaktní. Protože si sebou nevzal léky na srdce a tlak, které má pravidelně užívat, může být v ohrožení života. Policisté se proto obrací s žádostí o pomoc při pátraní na veřejnost. Pohřešovaný je vysoký přibližně 180-185cm, zdánlivého stáří 62-65let, střední postavy, prošedivělých vlasů, má hnědé oči. Chodí hladce oholen. Oblečený může být v maskáčových kraťasech, košili a na nohou může mít sandály. Pokud jste muže, jehož fotografie je uvedena na stránkách i informacemi o pátrání někde spatřili, volejte linku 158.

Odkaz na informace k pátrání (pokud je odkaz neplatný, byl pohřešovaný vypátrán)

por. David Chaloupka 28. května 2026

