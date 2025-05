Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po pohřešovaném muži na Domažlicku

DOMAŽLICKO – Policisté od včerejšího dne pátrají po pohřešovaném sedmačtyřicetiletém muži, který odešel ze svého bydliště a do současné doby nejsou o něm známy žádné informace.

Domažličtí kriminalisté vyhlásili dne 15. května 2025 celostátní pátrání po pohřešovaném sedmačtyřicetiletém muži, který včerejšího dne v blíže nezjištěnou dobu odešel z místa svého bydliště na Domažlicku a do současné doby o něm nejsou známy žádné informace. Pohřešovaný by se mohl zdržovat v okolí Českého lesa, Čerchovska, na Poběžovicku či Postřekovsku. Muž je přibližně 190 centimetrů vysoké střední postavy, je zdánlivého stáří 45 až 55 let, má krátké tmavší místy prošedivělé vlasy a krátké vousy. Bližší popis jeho oblečení není znám.

(v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena)

V případě jakýchkoliv poznatků k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou tísňovou linku Policie České republiky 158 nebo se obraťte na kteroukoliv policejní služebnu.

por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

16. května 2025

