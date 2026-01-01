Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté pátrají po pohřešované ženě z Brna
Od úterního večera o sobě nepodala žádnou zprávu. Do pátrání se zapojil i policejní vrtulník s termovizí.
Policisté od úterního večera pátrají po pohřešované ženě z Brna. Tu postrádají její blízcí poté, co odešla z domova v Králově Poli a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe nemá a je nekontaktní.
Do pátrání se zapojily dvě desítky policistů, kteří prověřovali místa, ke kterým má žena blízký vztah. Zaměřili se zejména na lokality Malá Baba a Zamilovaný hájek v Brně. Do akce byl nasazen také vrtulník Letecké služby Policie ČR vybavený termovizí. Pátrání pokračovalo rovněž v centru Brna, na hlavním nádraží i v jeho okolí. Přes veškeré dosavadní úsilí se ženu zatím nepodařilo nalézt.
Pohřešovaná je zdánlivého stáří kolem 60 let, vysoká přibližně 165 centimetrů a štíhlé postavy. Má kratší černé vlasy a nosí výrazné dioptrické brýle s červenými obroučkami. Naposledy byla oblečena do volnějších červených džínů nahrnutých u kotníků, bílé větrovky a bílého trička s krátkým rukávem.
Vzhledem k tomu, že se žena nachází v psychické nepohodě, mohou být obavy o její bezpečí na místě. Policisté se proto obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání.
Pokud jste pohřešovanou ženu někde viděli nebo máte jakékoli informace o tom, kde by se mohla nacházet, volejte neprodleně linku 158.
Odkaz na informace k pátrání (pokud je odkaz neplatný, byla pohřešovaná vypátrána).
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 3. června 2026.