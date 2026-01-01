Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté pátrají po pohřešované
Pátráme po dívce, která odešla z domova.
Od soboty brněnští policisté pátrají po patnáctileté dívce. Pohřešovaná byla naposledy spatřena v sobotu v místě svého bydliště v Brně-Slatině, odkud nečekaně odešla z domova a od té doby se o sobě nepodala žádnou zprávu. S sebou má mobilní telefon, který je však vypnutý. Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání. Jestliže víte, kde by se pohřešovaná mohla zdržovat, kontaktujte neprodleně linku 158.
Pohřešovaná je 165 cm vysoká, hubené postavy, zdánlivý věk 14–15 let. Na sobě měla černou podzimní bundu, široké černé rifle s kapsami na stehnech, bílé boty Adidas s černobílými pruhy a malý fialovo-černý batůžek s růžovým deštníkem.
(Je-li odkaz neaktivní, bylo již pátrání odvoláno.)
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 23. března 2026.