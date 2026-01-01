Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté pátrají po pohřešované

Od soboty brněnští policisté pátrají po patnáctileté dívce. Pohřešovaná byla naposledy spatřena v sobotu v místě svého bydliště v Brně-Slatině, odkud nečekaně odešla z domova a od té doby se o sobě nepodala žádnou zprávu. S sebou má mobilní telefon, který je však vypnutý. Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání. Jestliže víte, kde by se pohřešovaná mohla zdržovat, kontaktujte neprodleně linku 158.

Pohřešovaná je 165 cm vysoká, hubené postavy, zdánlivý věk 14–15 let. Na sobě měla černou podzimní bundu, široké černé rifle s kapsami na stehnech, bílé boty Adidas s černobílými pruhy a malý fialovo-černý batůžek s růžovým deštníkem.

(Je-li odkaz neaktivní, bylo již pátrání odvoláno.)

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 23. března 2026.

Odkazy do noveho okna

Aktuální foto pohřešované

Detailní náhled

Oblečení pohřešované 1

Detailní náhled

Oblečení pohřešované 2

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 