Policisté pátrají po dalších poškozených
Podezřelá žena v centru města Ústí nad Labem bezdůvodně napadla několik osob.
Ústečtí policisté se zabývají případem série fyzických útoků, ke kterým došlo v pondělí 21. dubna letošního roku v centru Ústí nad Labem. Dvaatřicetiletá žena je podezřelá z toho, že krátce před polednem v ulici Hradiště a jejím okolí bez zjevného důvodu fyzicky napadla několik osob. Původně byla policii oznámena pouze dvě napadení. Při následném vyhodnocování kamerových záznamů však policisté zjistili, že poškozených bylo pravděpodobně více.
Podle dosud zjištěných skutečností žena nejprve napadla dosud neustanovenou seniorku, kterou povalila na zem, přestože se pohybovala za pomoci francouzské hole. Následně zaútočila na seniora, kterého nejprve udeřila do oblasti hlavy. Po několika krocích se k němu vrátila a opět jej, tentokrát větší intenzitou, udeřila pěstí do obličeje. Další obětí se stala dvaašedesátiletá žena, kterou útočnice udeřila pěstí do oblasti levého spánku. Poté přešla do ulice U Kostela, kde fyzicky napadla také dvaapadesátiletou ženu, kterou udeřila do oblasti hlavy.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.
Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc. Pokud jste byli dne 21. dubna 2026 v době mezi 11.15 a 11.50 hodinou v ulici Hradiště nebo v ulici U Kostela v Ústí nad Labem svědky uvedeného jednání, případně jste se sami stali jeho obětí a dosud jste se policii nepřihlásili, kontaktujte prosím linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Zejména žádáme o přihlášení seniorku pohybující se za pomoci francouzské hole a seniora, kteří byli podle kamerových záznamů rovněž napadeni a jejichž totožnost se dosud nepodařilo zjistit.
Ústí nad labem 1. června 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje