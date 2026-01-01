Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté pátrají po cyklistovi a svědcích nehody na Hodonínsku
Při čelním střetu dvou cyklistů utrpěla žena vážná zranění.
Hodonínští dopravní policisté se zabývají dopravní nehodou, ke které došlo 7. června 2026 krátce před polednem ve Veselí nad Moravou, v místní části Milokošť, na ulici Sekule. Při čelním střetu dvou cyklistů utrpěla vážná zranění devětačtyřicetiletá cizinka.
Podle dosavadních zjištění se druhý z účastníků po střetu na místě několik minut zdržel, následně však odjel, aniž by poskytl své kontaktní údaje. Policisté nyní potřebují zjistit jeho totožnost, protože jeho svědectví může být klíčové pro objasnění okolností celé události.
Hledaným účastníkem je muž hovořící česky, který jel na sportovním, pravděpodobně silničním jízdním kole s řídítky typu „berany“. Po nehodě několik minut setrval u zraněné ženy. V té době místem projížděli také další cyklisté, kteří by mohli poskytnout důležité informace. Zdravotnickou záchrannou službu nakonec přivolali až další kolemjdoucí.
Policisté vyzývají hledaného cyklistu, aby se sám přihlásil a pomohl objasnit okolnosti dopravní nehody. Zároveň žádají o spolupráci také všechny svědky, kteří se v době události pohybovali v daném místě a mohou poskytnout jakékoliv informace. Veškeré poznatky mohou občané oznámit na telefonních číslech 974 633 260 nebo 724 275 039, případně se obrátit přímo na dopravní inspektorát v Hodoníně.
Krátké video neznámých svědků naleznete níže.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 19. června 2026