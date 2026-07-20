Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté pátrají po cyklistce
Měla poničit vjezdovou bránu do areálu nemocnice.
Českobudějovičtí dopravní policisté potřebují v souvislosti s prověřováním dopravní nehody z úterý 14. července hovořit se ženou, která se pohybovala okolo 11:30 hodiny na jízdním kole po parkovišti areálu Nemocnice České Budějovice. Nejspíše se plně nevěnovala řízení svého kola, protože měla narazit do vjezdové závory, kterou poškodila. Poté z místa nehody ujela, aniž by událost oznámila. Policisté hledají svědky, kteří ženu na zveřejněné fotografii poznávají nebo o ní mají jakékoliv informace. Přihlásit se může rovněž dotyčná žena, po které pátráme.
Další nehoda, kterou českobudějovičtí dopravní policisté řeší, se stala 13. července někdy v době od 06:00 do 14:00 hodiny v Kněžskodvorské ulici v Českých Budějovicích. Na parkovišti před domem č.p. 2249 neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem poškodil zde zaparkované vozidlo značky Škoda Octavia modré barvy a to na jeho přední části. Poté z místa nehody odjel.
Pokud máte k některé z těchto nehod jakékoliv informace, volejte, prosím, na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Děkujeme za spolupráci.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. července 2026