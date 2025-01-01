Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté odložili případ výbuchu plynu ve znojemském bytovém domě
Z výsledku prověřování nelze vyvodit odpovědnost konkrétní osoby.
Ještě před výročím události, 15. prosince, policisté odložili případ výbuchu plynu v bytovém domě ve Znojmě. Usnesení nabylo v uplynulých dnech právní moci. Případ byl prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
Prověřování bylo velmi náročné a rozsáhlé. Poškozených subjektů bylo celkem 24 a způsobená škoda přesáhla 31,5 milionu korun. Na případu spolupracovali kriminalisté se znojemskými hasiči i Technickým ústavem požární ochrany. Samotné ohledání místa výbuchu zabralo kriminalistickým technikům více než týden a vzhledem k rozsáhlému poškození objektu probíhalo ve spolupráci s hasiči a statikem.
Během šetření se podařilo potvrdit, že výbuch způsobil únik plynu, a také určit epicentrum výbuchu v jednom z bytů. Jednalo se o prostor, kde bydlel muž, který utrpěl nejvážnější zranění a několik dní po výbuchu zemřel v nemocnici. Znalecké zkoumání plynových spotřebičů i ohledání plynových rozvodů v domě však nepřineslo jednoznačnou odpověď na otázku, odkud plyn unikal. Výbuch totiž poškodil značnou část rozvodů i spotřebičů, takže nebylo možné s jistotou určit, v jakém stavu byly před výbuchem.
Z výsledku prověřování ani odborných vyjádření tak nelze vyvodit trestní odpovědnost konkrétní osoby za výbuch.
por. David Chaloupka, 12. prosince 2025