Policisté odhalili téměř dvě stovky přestupků

Hlídky se zaměřily na rychlost, stranou ale nezůstaly ani další přestupky. [VIDEO] 

V minulém týdnu se dopravní policisté na jižní Moravě zaměřili na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu. V rámci několikahodinové dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali necelé čtyři stovky vozidel a odhalili téměř dvě stovky přestupků. Akce byla zaměřena především na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, ale i na další přestupky v dopravě.

Ve 117 případech policisté zjistili překročení rychlosti, z toho v 81 případech v obci. Mezi další nejčastější přestupky, které hlídky odhalily, patřilo v 15 případech držení mobilního telefonu během jízdy. Stejný počet řidičů bylo řešeno za nesprávné předjíždění nebo nesprávnou jízdu v jízdních pruzích.

Za překročení nejvyšší dovolené rychlosti hrozí vysoké sankce, v krajním případě ve správním řízení až do výše 25 000 Kč, připsání 6 bodů a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců. Jedná se o případy, kdy řidiči překročí rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více. Takový přestupek nelze na místě projednat v tzv. příkazním řízení a musí být postoupen do správního řízení.

Rychlá jízda je v silničním provozu nebezpečná především proto, že výrazně prodlužuje brzdnou dráhu a zkracuje čas potřebný k reakci na nenadálé situace. Řidič má méně prostoru správně vyhodnotit situaci například při vstupu chodce do vozovky, náhlém brzdění vozidla před ním nebo při vyjíždění z vedlejší komunikace. Vyšší rychlost zároveň zvyšuje závažnost následků dopravních nehod. Čím vyšší je rychlost, tím větší je síla nárazu a riziko vážných či smrtelných zranění.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 3. března 2026.

Související dokumenty

  • Audio - Policisté odhalili téměř dvě stovky přestupků.mp3
    Velikost souboru: 1,4 MB / formát MP3

