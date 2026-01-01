Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté odhalili téměř dvě stovky přestupků
Hlídky se zaměřily na rychlost, stranou ale nezůstaly ani další přestupky. [VIDEO]
V minulém týdnu se dopravní policisté na jižní Moravě zaměřili na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu. V rámci několikahodinové dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali necelé čtyři stovky vozidel a odhalili téměř dvě stovky přestupků. Akce byla zaměřena především na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, ale i na další přestupky v dopravě.
Ve 117 případech policisté zjistili překročení rychlosti, z toho v 81 případech v obci. Mezi další nejčastější přestupky, které hlídky odhalily, patřilo v 15 případech držení mobilního telefonu během jízdy. Stejný počet řidičů bylo řešeno za nesprávné předjíždění nebo nesprávnou jízdu v jízdních pruzích.
Za překročení nejvyšší dovolené rychlosti hrozí vysoké sankce, v krajním případě ve správním řízení až do výše 25 000 Kč, připsání 6 bodů a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců. Jedná se o případy, kdy řidiči překročí rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více. Takový přestupek nelze na místě projednat v tzv. příkazním řízení a musí být postoupen do správního řízení.
Rychlá jízda je v silničním provozu nebezpečná především proto, že výrazně prodlužuje brzdnou dráhu a zkracuje čas potřebný k reakci na nenadálé situace. Řidič má méně prostoru správně vyhodnotit situaci například při vstupu chodce do vozovky, náhlém brzdění vozidla před ním nebo při vyjíždění z vedlejší komunikace. Vyšší rychlost zároveň zvyšuje závažnost následků dopravních nehod. Čím vyšší je rychlost, tím větší je síla nárazu a riziko vážných či smrtelných zranění.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 3. března 2026.