Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Policisté odhalili padělky řidičských průkazů
Skvělou práci odvedli policisté cizinecké policie. Ti v poslední době řešili tři případy řidičů, kteří během silniční kontroly předložili padělané řidičské průkazy.
Policistům Ředitelství služby cizinecké policie a moravskoslezského odboru cizinecké policie se během výkonu služby podařilo v krátkém časovém úseku odhalit tři padělané řidičské průkazy. Všechny případy se týkaly cizinců, pohybujících se na území České republiky.
Během silničních kontrol se policisté nenechali ošálit a ihned po předložení řidičských průkazů postřehli nesrovnalosti. Všechny jevily známky padělání. Na jednoho řidiče si všímaví policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností Frýdek-Místek „posvítili“ poblíž bývalého hraničního přechodu spojující Chotěbuz a polské město Cieszyn, který je nejfrekventovanější silniční spojkou mezi Českou republikou a Polskem v Moravskoslezském kraji. Další dva řidiče odhalila mobilní jednotka cizinecké policie oddělení Ostrava poblíž stejného místa a následně v obci Návsí na Frýdecko-Místecku.
Škála padělků byla rozmanitá, jednalo se o falzifikáty jednoho tuzemského a dvou zahraničních řidičských průkazů. Dva muži ve věku čtyřicet osm let a jeden šestadvacetiletý mladík si byli vědomi toho, že během silniční kontroly policistům předkládali padělek. Dva z provinilců nikdy ani neabsolvovali kurz autoškoly. Bezpracné nabytí „řidičáku“ je u jednotlivých případů předmětem dalšího prověřování.
Všechny případy byly objasněny díky iniciativě příslušníků cizinecké policie. Jejich aktivita během venkovního výkonu služby a odborné znalosti přímo v terénu vedly k tomu, že žádný z těchto neregulérních dokladů neunikl jejich pozornosti. Neméně důležitou součástí je následné odborné posouzení pravosti dokladu, kontrola tiskových technik a zabezpečovacích prvků, které provádí oddělení dokladů a specializovaných činností odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Policisté z odboru cizinecké policie sdělili všem třem mužům podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Případy byly vedeny ve zkráceném přípravném řízení. Trestní zákoník stanoví u těchto skutků trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti a propadnutí věci. Za první pololetí tohoto roku řešili moravskoslezští policisté 57 případů padělání a pozměnění veřejné listiny. V minulém roce bylo těchto případů 189.
dne 3. července 2026
npor. Bc. Petr Linzer