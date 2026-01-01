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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté odhalili padělek řidičského průkazu

Jedna lež za druhou. 

Návrh na podání obžaloby proti dvaadvacetiletému cizinci obviněnému ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny podali státnímu zástupci policisté z oddělení hospodářské kriminality ze Zlína. Mladý řidič svou lež bránil za pomoci různých falešných listin a dokladů, ale proti policistům neměl šanci. Po odsouzení tak bude moci svého činu litovat za mřížemi po dobu až tří let.

Policisté z cizinecké policie zastavili vloni v září v Otrokovicích při silniční kontrole jednadvacetiletého řidiče v BMW, který se jim prokázal řidičským průkazem sousedního státu se svým jménem i fotografií. Zkušení policisté hned na místě poznali, že s dokladem není něco v pořádku. Doklad proto zajistili a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny.

V rámci trestního řízení potom formou mezinárodní spolupráce ověřovali pravost dokladu a tvrzení cizince, který vysvětloval, že v sousedním státě před rokem při pracovním pobytu řádně absolvoval autoškolu. Svoje tvrzení doložil potřebnými listinnými doklady jako např. dokladem o absolvování autoškoly nebo dokladem o lékařském vyšetření. Už v tom okamžiku byly v jeho výpovědi značné nesrovnalosti. Odpovědi ze sousedních států nicméně tyto nesrovnalosti objasnily a výsledek potvrdil původní zjištění policistů.

Všechna tvrzení, kterými se cizinec hájil, se ukázala jako nepravdivá a veškeré předložené doklady a písemné materiály jako padělané. Mladý cizinec nikdy autoškolu neabsolvoval, a to ani ve svém domovském státě. Navíc není možné, aby měl řidičské oprávnění na skupinu C, kde je minimální věk 21 let, nikoli 20, jako bylo v té době jemu.

Kriminalisté vyhodnotili celou obhajobu jako účelovou lež, pomocí které se chtěl řidič vyhnout trestu. Muž věděl, že se prokazuje falešným dokladem a vědomě ho použil při kontrole jako pravý. Tímto jednáním spáchal trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny. Trestní zákoník stanoví v tomto případě trest odnětí svobody až na tři léta.

12. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

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