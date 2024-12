Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policisté odhalili gang, který vykrádal domy ve Slivenci

Kriminalisté ze 4. oddělení Prahy II odhalili skupinu mužů, kteří se v průběhu jednoho týdne vloupali do několika domů a do dalšího se ještě chtěli vloupat.

Policisté na zvýšený počet vloupání v jedné z městských částí okamžitě zareagovali a svoji pozornost soustředili na odhalení pachatelů. Díky velmi dobré práci se jim podařilo v polovině tohoto týdne vypátrat a zadržet dvojici cizinců, kteří jsou z krádeží vloupáním podezřelí. Usilovnou operativně pátrací činností kriminalisté zjistili, že muži přijeli do naší země již na konci listopadu, zmapovali jejich pohyb a posléze je zadrželi i s lupen pocházející z několika vykradených domů,v hotelu v Praze 2.

V současné chvíli jsou muži podezřelí z vloupání do celkem devíti rodinných domů a pokusu vloupání do jednoho domu v pražském Slivenci. Do domů se vloupali za použití násilí a posléze si odnášeli především drahou elektroniku (tablety, fotoaparáty, objektivy a další), špeky, hodinky a nepohrdli ani novým spodním prádlem zabaleným v originálním balení. Kriminalisté při zadržení u nich nalezli odcizené fotoaparáty a objektivy, hodinky a další věci pocházející z několika vykradených domů.

Policisté třiadvacetiletému a čtyřiačtyřicetiletému muži sdělili podezření z trestného činu krádež, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let. Celková škoda, která byla způsobena majitelům je předběžně vyčíslena na přibližně jeden milion korun.

kpt. Eva Kropáčová

15.12.2024

Související dokumenty Slivenec.mp4

Velikost souboru: 38,6 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem