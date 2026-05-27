Policisté odhalili dalšího podvodníka s humanitární dávkou
Skončil ve vazbě.
Minulý týden si cizinečtí policisté díky spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky počkali na rodinu, která si přijela pro humanitární dávky. Reálně v České republice pobýval pouze muž, ale ani ten se na adrese, která byla uvedena ve smlouvě o ubytování, nezdržoval. Zbytek rodiny bydlel v zahraničí. Dávky muž čerpal neoprávněně po dobu dvou let. Cizinec se tak dopustil podvodu a hrozí mu osmiletý pobyt ve vězení. Výše škody je vyčíslena na 1,1 milionu korun. Stíhání je vedeno vazebně.
27.05.2026, mjr. Pavel Šváb