Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policisté odhalili dalšího podvodníka s humanitární dávkou

Skončil ve vazbě. 

Minulý týden si cizinečtí policisté díky spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky počkali na rodinu, která si přijela pro humanitární dávky. Reálně v České republice pobýval pouze muž, ale ani ten se na adrese, která byla uvedena ve smlouvě o ubytování, nezdržoval. Zbytek rodiny bydlel v zahraničí. Dávky muž čerpal neoprávněně po dobu dvou let. Cizinec se tak dopustil podvodu a hrozí mu osmiletý pobyt ve vězení. Výše škody je vyčíslena na 1,1 milionu korun. Stíhání je vedeno vazebně.

27.05.2026, mjr. Pavel Šváb

