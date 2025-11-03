Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté odebrali dva řidičské průkazy
Policisté na Jičínsku řešili závažné porušení rychlostních předpisů.
Během uplynulého víkendu se policisté v rámci silničního dohledu zaměřili na bezpečnost a plynulost silničního provozu v katastru obce Robousy na Jičínsku. Součástí kontrol byl i dohled nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti.
V sobotu krátce po poledni naměřili mimo obec 50leté řidičce vozidla Volkswagen rychlost 145 km/h. V neděli odpoledne, zaznamenali v témže úseku obdobné porušení – tentokrát u 50letého řidiče vozidla Audi, který jel rychlostí 146 km/h.
Oba řidiči tak překročili nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec o více než 50 km/h. Policisté u obou provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která byla v obou případech negativní. Policisté oběma řidičům na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Případy budou dále řešeny ve správním řízení, kde hrozí pokuta až do výše 25 000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel a bodový postih.
S příchodem listopadu se na silnicích častěji objevují mlhy, kluzké vozovky, snížená viditelnost a brzké stmívání. Policie ČR upozorňuje všechny řidiče, aby přizpůsobili jízdu aktuálním podmínkám a dodržovali stanovené rychlostní limity.
3. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský