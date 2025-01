Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté Obvodního oddělení Policie ČR Žandov mají nové zázemí

KRAJ/ČESKOLIPSKO - Rekonstrukce obvodního oddělení byla zahájena v dubnu roku 2023.

Město Žandov slaví další významný krok k posílení bezpečnosti. Minulý týden se slavnostně otevřelo nově zmodernizované policejní obvodní oddělení, jehož opravy financovalo město z vlastního rozpočtu. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili zástupci městské samosprávy, vedení policie i občané, kteří si mohli prohlédnout nově opravené prostory.



Rekonstrukce policejního oddělení zahrnovala nejen stavební úpravy, ale i modernizaci technického zázemí. Nové vybavení, včetně moderních kanceláří, zasedací místnosti a bezpečnostních systémů, poskytne policistům lepší pracovní podmínky. Zároveň bylo myšleno i na komfort občanů.



„Tato rekonstrukce nebyla jen o zlepšení podmínek pro naše policisty, ale také o tom, jak lépe sloužit občanům. Chceme, aby se u nás lidé cítili bezpečně a měli pocit, že jejich problémy bereme vážně,“ uvedl ředitel ÚO plk. Petr Rajt.



Celkové náklady na opravy činily přibližně 15 milionů korun, které byly pokryty z rozpočtu města. Starosta města zdůraznil, že investice do modernizace policejní infrastruktury je dlouhodobou prioritou. „Naše město se snaží být příkladem v oblasti bezpečnosti. Rekonstrukce tohoto oddělení je součástí širšího plánu na zlepšení podmínek pro práci policistů i pro život našich občanů,“ řekl starosta Zbyněk Polák během slavnostního otevření.



Nově zrekonstruované obvodní oddělení policie je důkazem, že spolupráce mezi městem a policií může přinést hmatatelné výsledky. Vedení města i policie věří, že zmodernizované prostory přispějí k posílení bezpečnosti a zvýšení důvěry veřejnosti v práci policistů. Součástí slavnostního programu byla také prohlídka nových prostor pro veřejnost. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do kanceláří i technického zázemí, které pomáhá policistům efektivněji vykonávat jejich práci.



Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ve svém proslovu poděkoval všem přítomným: „Jsem moc rád, když se nám podaří nejen otevření nového oddělení ale také zlepšení podmínek pro občany, kteří se dostaví na policejní služebnu. Samozřejmě i pro policisty, kteří se tak dostanou do nového kulturního prostředí v této době. Obrovské poděkování patří místní samosprávě za poskytnutí jejich finančních prostředků k rekonstrukci budovy. Popřeji našim policistům, kteří tu budou sloužit, ať se jim tu líbí. Velice si vážím spolupráce místní samosprávy, kdy toto není vždy úplně běžné. Ať se vám tu daří!“.



28. ledna 2025

mjr. Mgr. Jana Světlá DiS.

vedoucí oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

