Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté obvinili muže z podplácení úřední osoby
Třiapadesátiletý muž čelí obvinění ze závažného trestného činu podplácení.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Ústí nad Labem obvinili muže, který se měl v rámci své podnikatelské činnosti pokusit podplatit úřední osobu. Podle závěrů vyšetřování se snažil získat výhodu pro svou společnost při veřejné zakázce na odstranění náletových dřevin. V prvním případě, během osobní schůzky s pracovnicí úřadu, nabídl pomoc v její osobní situaci s tím, že pokud zakázku získá, odmění ji z výtěžku. Při dalším jednání pak ženě přímo předal bankovku, a to navzdory jejímu odmítavému postoji, a současně jí přislíbil pět procent z hodnoty každé budoucí zakázky, kterou by mu pomohla zajistit. Úřednice se však zachovala příkladně – ihned po schůzce zamířila na policejní oddělení a celou věc oznámila. Policisté její výpověď prověřili a díky vyhodnocení kamerových záznamů potvrdili, že k popsanému jednání skutečně došlo.
„Obviněný muž jednoznačně jednal s úmyslem podplatit úřední osobu a získat tak pro sebe neoprávněnou výhodu. Díky profesionálnímu a zásadovému přístupu úřednice se podařilo celý případ rychle odhalit a zadokumentovat,“ uvedl vedoucí oddělení hospodářské kriminality.
Obviněný je stíhán pro zločin podplacení podle trestního zákoníku. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.
Ústí nad Labem 21. srpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje