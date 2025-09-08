Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté obvinili bývalou insolvenční správkyni
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání 40leté ženy, kterou obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu porušení povinnosti v insolvenčním řízení a ze zločinu zpronevěry.
Obviněná měla v celkem 26 případech poté, co byla odvolána z funkce insolvenční správkyně, nesplnit svou povinnost předat nově ustanoveným správcům potřebné doklady a informace o své dosavadní činnosti. Přestože byla opakovaně vyzvána, neposkytla jim součinnost, čímž měla ztěžovat postup v insolvenčních řízeních a ohrozit tak dosažení jejich účelu.
Kromě toho měla žena v několika případech převést z účtů, na nichž byly finanční prostředky dlužníků určené k úhradě závazků, částku v celkové výši téměř dva miliony korun na svůj osobní účet. Tyto peníze následně použila pro vlastní potřebu, ačkoli věděla, že jí peníze nenáleží.
Pokud se jí vina prokáže, hrozí jí za spáchané jednání až osm let odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
8. září 2025