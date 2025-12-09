Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté obvinili 50letou ženu z podvodu
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání 50leté ženy, kterou obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu podvodu.
Podle dosud zjištěných skutečností se žena seznámila s 54letým mužem prostřednictvím internetové seznamky. Během následujícího půl roku měl poškozený na účet příbuzného obviněné, ke kterému měla žena přístup a využívala jej pro vlastní potřebu, odeslat celkem 19 plateb různé výše.
Obviněná od muže postupně vylákala peněžní částky pod různými záminkami, zejména s tvrzením, že se nachází ve finanční tísni. Tvrdila, že peníze potřebuje na rozjezd podnikání, zajištění potřeb svých dětí či opravu automobilu.
Později s poškozeným uzavřela smlouvu o půjčce na 120 tisíc korun, do které byly zahrnuty veškeré dosud odeslané finanční prostředky v celkové výši 128 tisíc korun. Smlouva byla sjednána jako splatná na vyžádání zapůjčitele.
Ani po sepsání smlouvy však podvodné jednání neskončilo. Muž ženě zaslal další částku ve výši 13 tisíc. Celková výše zapůjčených prostředků se tak vyšplhala na 141 tisíc korun. Část peněz byla poškozeným následně z dlužné částky odečtena jako „nefinanční protislužby“, přesto mu vznikla konečná škoda 122 tisíc korun.
Obviněná žena byla dlouhodobě v exekučním řízení, neměla zaměstnání, nepodnikala a neměla ani žádný pravidelný příjem. Byla si tedy vědoma, že nebude schopna půjčené finanční prostředky vrátit, což muži zatajila. Peníze si ponechala a využila je pro svoji potřebu.
Policisté se případem intenzivně zabývali a díky jejich pečlivé práci se jim podařilo ženu vypátrat a obvinit. V případě prokázání viny jí hrozí až pět let odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
9. prosince 2025