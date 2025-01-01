Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté objasnili sérii podvodů
Za ubytování v hotelech neplatil.
Policisté z Luhačovic rozkryli sérii podvodů, které se týkaly sjednávání ubytování prostřednictvím online ubytovací platformy. Pachatel si objednával ubytování pod cizími jmény, přihlašoval se občanským průkazem na další cizí jméno a slíbil zaplatit při odhlášení. Hotely však ráno opouštěl bez uhrazení nákladů za nocleh i konzumaci z minibaru.
V období od konce dubna do konce září využil služeb čtyř hotelů v Luhačovicích a dvou ve Zlíně. V každém z hotelů strávil jednu noc, přičemž celková způsobená škoda přesáhla 22 tisíc korun. Policisté na základě různých indicií a získaných informací totožnost pachatele odhalili. Jednalo se o sedmačtyřicetiletého recidivistu žijícího na Zlínsku. Vyhlásili po něm pátrání, až ho první prosincový den zadrželi policisté z pohotovostního a eskortního oddělení ve Zlíně u nákupního centra.
Muž, který je v centrální evidenci exekucí s celkovým dluhem téměř 450 tisíc korun, má na svém kontě také šest záznamů v trestním rejstříku. K činu se přiznal a slíbil, že způsobenou škodu uhradí. Za podvod mu hrozí až dva roky vězení.
4. prosince 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková