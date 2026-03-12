Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté objasnili sérii krádeží měděných kabelů na Smiřicku

Čtyři osoby čelí podezření z krádeže a poškození cizí věci. 

Policistům z Hradecka se podařilo objasnit sérii opakovaných vloupání do oplocené plochy se solárními kolektory na Smiřicku. KFoto oploceníFoto oplocení jednotlivým incidentům docházelo v období od začátku ledna do konce ledna letošního roku. Pachatelé se při nich zaměřovali na krádeže měděných kabelů, přičemž opakovaně poškozovali také oplocení plochy.

Zjištěné skutečnosti ukázaly, že pachatelé při útocích vytvářeli ve více než dvoumetrovém plotu otvory, skrze které vnikali na pozemek. Odtud následně odnášeli měděné kabely v řádech desítek až stovek kilogramů. Celkem tak měli odcizit více než 400 kilogramů kabelů.

V souvislosti s případem policisté sdělili podezření čtyřem mužům ve věku 20 až 35 let. Všichni jsou podezřelí z přečinu krádeže, někteří zároveň z přečinu poškození cizí věci, a to ve formě spolupachatelství a pokračujícího jednání.

V případě prokázání viny hrozí podezřelým trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Bc. Martina Jandová
12.3.2026

Odkazy do noveho okna

Foto oplocení

Foto oplocení 

Detailní náhled

Foto oplocení

Foto oplocení 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 