Policisté objasnili sérii krádeží měděných kabelů na Smiřicku
Čtyři osoby čelí podezření z krádeže a poškození cizí věci.
Policistům z Hradecka se podařilo objasnit sérii opakovaných vloupání do oplocené plochy se solárními kolektory na Smiřicku. KFoto oplocení jednotlivým incidentům docházelo v období od začátku ledna do konce ledna letošního roku. Pachatelé se při nich zaměřovali na krádeže měděných kabelů, přičemž opakovaně poškozovali také oplocení plochy.
Zjištěné skutečnosti ukázaly, že pachatelé při útocích vytvářeli ve více než dvoumetrovém plotu otvory, skrze které vnikali na pozemek. Odtud následně odnášeli měděné kabely v řádech desítek až stovek kilogramů. Celkem tak měli odcizit více než 400 kilogramů kabelů.
V souvislosti s případem policisté sdělili podezření čtyřem mužům ve věku 20 až 35 let. Všichni jsou podezřelí z přečinu krádeže, někteří zároveň z přečinu poškození cizí věci, a to ve formě spolupachatelství a pokračujícího jednání.
V případě prokázání viny hrozí podezřelým trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Bc. Martina Jandová
12.3.2026