Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté navštívili mateřskou školu v Novém Strašecí
Děti z mateřské školy U lesíka v Novém Strašecí zažily netradiční dopoledne plné zážitků, kdy za nimi dorazili policisté se zajímavým programem.
Cílem akce bylo přiblížit dětem práci Policie České republiky i městské policie a ukázat, že policista je především člověk, který je tu pro lidi a stará se o jejich bezpečí.
Hned na úvod si děti užily ukázku služebního psa. Psovod jim předvedl, jak čtyřnohý parťák dokáže poslouchat povely, vyhledávat pachatele nebo chránit svého pána. Nadšení malých diváků nebralo konce a psí pomocník si vysloužil spoustu obdivných pohledů i potlesk.
Následovala ukázka vozidel jednotlivých složek policie – děti si mohly prohlédnout vozidlo SKPV, vůz pořádkové policie včetně výstroje těžkooděnců a také automobil městské policie se vším vybavením. Velký zájem vzbudilo také vozidlo OHS ÚO Rakovník, které přijelo s plně vybavenými policisty. Ti dětem s úsměvem vysvětlovali, k čemu slouží jednotlivé části jejich výstroje, a nechyběla ani možnost si některé pomůcky zblízka prohlédnout.
Součástí dopoledne bylo i povídání o výstroji a vybavení policistů a ukázka prostředků pro poskytování první pomoci, včetně vysvětlení základů zdravovědy. Děti si tak odnesly nejen zážitek, ale i nové vědomosti o tom, jak pomoci v případě úrazu nebo nebezpečné situace.
Celá akce se nesla v přátelské a hravé atmosféře. Policisté dětem ochotně odpovídali na všechny dotazy a zanechali v nich dojem, že práce policie je nejen důležitá, ale i zajímavá a rozmanitá.
prap. Veronika Cafourková
ÚO Rakovník
22. října 2025