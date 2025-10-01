Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Policisté nalezli ztracenou houbařku i s košíkem plným hub
Šťastným shledáním skončilo pátrání po seniorce v lese v Mostech u Jablunkova.
V pondělí po poledni přijal operační důstojník na tísňové lince oznámení od muže, kterému se měla ztratit manželka seniorského věku při houbaření v Mostech u Jablunkova. Na místo vyrazili jablunkovští policisté, kteří se spojili s oznamovatelem. Ten jim sdělil, že se se ženou ráno vydali do přilehlého lesa na houby, jejich cesty se však rozešly a každý se vydal jiným směrem. Mobilní telefon u sebe žena neměla. Dále uvedl, že jeho paní musí brát pravidelně léky, bez kterých by mohla být ohrožena na životě.
Policisté začali ihned připravovat pátrací akci. Jelikož pár pocházel z Karvinska, požádali kolegy o prověrku v místě jejich bydliště. Ta však byla negativní. Úspěšné nebyly ani prověrky na autobusových a vlakových zastávkách. Ještě před příjezdem dalších hlídek vyrazili policisté z Jablunkova do lesa na okruh, který měla žena procházet. Netrvalo dlouho a za necelou hodinu od oznámení přišla dobrá zpráva. Paní nalezli policisté a ta si vůbec nepřipadala ztracená. Sbírala houby a měla jich už plný košík. Strážci zákona ji obeznámili se situací a doprovodili za manželem k vozidlu.
V souvislosti s probíhající houbařskou sezónou policisté apelují, vyrážejte do lesa řádně vybaveni. Vždy u sebe mějte funkční a nabitý mobil. Mějte i potřebné léky, pití a také vhodný oděv pro případ změny počasí. Pokud jdete do lesa sami, informujte své blízké, kam a na jak dlouho vyrážíte. V neznámém lese si všímejte různých záchytných bodů, podle kterých najdete cestu zpět.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
1. října 2025