Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté nakonec zasahovat nemuseli

Muž měl psychické problémy. 

V neděli večer zasahovali záchranáři a policisté v Tilhonově ulici v Brně. V jednom z bytů se nacházel muž, který měl psychické problémy. Policisté v některých případech záchranářům při jejich zásazích asistují. Jde především o zajištění bezpečnosti osoby v nesnázích i záchranářů samotných. V neposlední řadě řeší i vstup do bytu, pokud nikdo neotevře. Muž v tomto případě skončil v péči lékařů. Policisté tak  nakonec zasahovat nemuseli. 

Lidé na sociálních sítích spekulovali o údajném pobodání. Policisté, záchranáři ani strážníci nedisponují informací o takovém činu, ke kterému mělo podle anonymního uživatele dojít ve Slavkovské ulici.  V této souvislosti upozorňujeme, že není vhodné šířit nepotvrzené a zavádějící informace, kterým řada lidí věří. V krajním případě lze takové jednání považovat za šíření poplašné zprávy.

26.01.2026, mjr. Pavel Šváb

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 