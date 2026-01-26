Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté nakonec zasahovat nemuseli
Muž měl psychické problémy.
V neděli večer zasahovali záchranáři a policisté v Tilhonově ulici v Brně. V jednom z bytů se nacházel muž, který měl psychické problémy. Policisté v některých případech záchranářům při jejich zásazích asistují. Jde především o zajištění bezpečnosti osoby v nesnázích i záchranářů samotných. V neposlední řadě řeší i vstup do bytu, pokud nikdo neotevře. Muž v tomto případě skončil v péči lékařů. Policisté tak nakonec zasahovat nemuseli.
Lidé na sociálních sítích spekulovali o údajném pobodání. Policisté, záchranáři ani strážníci nedisponují informací o takovém činu, ke kterému mělo podle anonymního uživatele dojít ve Slavkovské ulici. V této souvislosti upozorňujeme, že není vhodné šířit nepotvrzené a zavádějící informace, kterým řada lidí věří. V krajním případě lze takové jednání považovat za šíření poplašné zprávy.
26.01.2026, mjr. Pavel Šváb