Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté na táboře
Děti si vyzkoušely zajišťování stop i práci skutečných policistů.
Úterní dopoledne na příměstském táboře v Libochovicích patřilo policistům. Jakmile na místo dorazili policisté z Územního odboru Litoměřice, bylo jasné, že o zážitky nebude nouze. Děti je přivítaly s velkým nadšením a zvědavostí, která je neopustila až do konce programu.
Policisté z oddělení hlídkové služby představili svou výstroj, výzbroj i služební vozidla. Děti si mohly policejní auta prohlédnout zblízka, posadit se za volant a na malou chvíli se vžít do role policistů. Největší obdiv ale sklidila ochranná výstroj těžkooděnců. Ti nejodvážnější si oblékli „brnění“ i s ochrannou helmou a brzy zjistili, že služba v takové výbavě rozhodně není jednoduchá.
Neméně poutavá byla ukázka práce kriminalistického technika. Dětem přiblížil, jak se zajišťují stopy na místě činu, co všechno dokážou kriminalisté z jednotlivých stop vyčíst a jak důležitou roli hraje pečlivost při jejich práci. Nešlo však jen o povídání, děti si mohly řadu činností vyzkoušet na vlastní kůži. Největší nadšení vyvolala daktyloskopie a trasologie, velký zájem byl také o ochranné obleky, které si chtěl obléknout snad každý.
Na závěr čekalo na všechny malé účastníky milé překvapení v podobě policejních omalovánek, pexes a reflexních prvků, které jim budou připomínat nejen příjemně strávené dopoledne, ale také důležitost bezpečnosti.
Celé setkání se neslo v přátelské atmosféře plné smíchu, zvídavých otázek i nových objevů. Děti odcházely plné zážitků a policisté si na oplátku odvezli tu nejhezčí odměnu – upřímný potlesk a rozzářené dětské oči.
Děkujeme za krásné dopoledne a už teď se těšíme, až se zase potkáme!
29. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje