Policisté na Náchodsku se zaměřili na kamiony
Odhalili amfetamin i zkracování bezpečnostních přestávek.
Pravidelné kontroly nákladní dopravy v blízkosti vodní nádrže Rozkoš přinášejí výsledky. Kromě nedodržování povinných přestávek museli policisté v uplynulých dnech řešit i řidiče pod vlivem drog.
Hlídka dopravního inspektorátu v Náchodě provedla v pondělí 23. února 2026 rozsáhlou kontrolní akci na silnici I. třídy č. 33. Policisté se soustředili především na dodržování tzv. sociálních předpisů, tedy zda řidiči nákladních vozidel nehazardují s bezpečností a dodržují zákonem stanovené doby řízení a odpočinku.
Během akce policisté prověřili celkem 14 nákladních vozidel. U dvou řidičů (cizinců ze zemí EU) zjistili závažná pochybení. Oba řidiči nesprávně vedli evidenci o době řízení a bezpečnostních přestávkách. Na místě jim byly uloženy pokuty v příkazním řízení a dopravcům byly uloženy kauce v celkové výši 15 tisíc korun. Podezření z porušení povinností dopravce bude dále řešeno s Krajským úřadem v Hradci Králové.
Pondělní akce nebyla ojedinělá. Náchodští dopravní policisté připomínají i nedávný případ z 12. února 2026, který se odehrál na stejném místě. Kontrola tehdy odhalila řidiče nákladního vozidla pod vlivem návykových látek.
„Test na jiné návykové látky byl u řidiče pozitivní na amfetamin. Muž se policistům doznal, že je pravidelným uživatelem, ale následné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu odmítl,“ uvádí npor. Jan Holzäpfel, zástupce vedoucího oddělení dopravního inspektorátu v Náchodě.
Tomuto řidiči byla uložena kauce ve výši 50 tisíc korun a jeho přestupek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu.
Kontroly nákladních vozidel provádí dopravní inspektorát Náchod několikrát měsíčně. Cílem není pouze represe, ale především ochrana ostatních účastníků silničního provozu. Unavený řidič za volantem několikatunového kolosu představuje pro veřejnost extrémní riziko.
por. Karolína Macháčková
25.2.2026