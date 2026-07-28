Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté na Liberecku sdělili podezření z trestného činu šestatřicetiletému muži hned pětkrát za poslední tři měsíce
Potraviny, alkohol, parfémy ale i jízdní kola. To byly hlavní předměty zájmu nenapravitelného zlodějíčka.
Policisté z Hejnic měli v pátek plné ruce práce. Sdělovali totiž nenapravitelnému muži podezření z přečinu krádeže a to hned za tři skutky, které spáchal na Liberecku v průběhu července. Během svého „řádění“ odcizil jízdní kolo, elektro kolo a potraviny.
Na přelomu května a června byl pro změnu v hledáčku libereckých policistů z Centra i z Vápenky, ale také policistů z Frýdlantu. Místními policisty byl taktéž dopaden a za svých sedm krádeží alkoholu, parfémů a další kosmetiky si na všech třech odděleních vyslechl sdělení podezření z přečinů krádeže.
Během dubna se výtečník seznámil také s policisty z Turnova. Ti mu v minulém týdnu sdělili podezření jak z přečinu krádeže osobní tašky, tak za nebezpečné vyhrožování. Během jeho počínání si jej totiž povšiml člen ostrahy, který požadoval vrácení odcizené tašky. Na to ale měl šestatřicetiletý muž reagovat tak, že si viditelně odkryl střelnou zbraň, kterou měl při sobě a tím v ostraze vyvolal obavu o svůj život.
V případě prokázání viny si recidivista za své počínání může u soudu vysloužit až tři roky odnětí svobody.
28. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
KŘP Libereckého kraje
oddělení tisku a prevence