Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Středočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté na Kladensku kontrolovali rychlost. Někteří řidiči výrazně překračovali limity

Během dopravně bezpečnostní akce na Kladensku policisté zkontrolovali desítky vozidel. Někteří řidiči překročili povolenou rychlost i o více než 20 km/h. 

Kladenští policisté se ve dnech 26. až 28. března 2026 zapojili do dopravně bezpečnostní akce zaměřené na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Do akce byly nasazeny tři hlídky z dopravního inspektorátu, které během pátečního dne zkontrolovaly více než 60 vozidel. Policisté řešili celkem 13 přestupků, kdy řidiči překročili nejvyšší dovolenou rychlost, a to převážně v obcích. Ve většině případů se jednalo o rychlost do 65 km/h v místech, kde je povolena maximální rychlost 50 km/h. Ve dvou případech však řidiči překročili rychlost o více než 20 km/h. V obci Velká Dobrá byla naměřena rychlost 73 km/h a v Tuchlovicích 71 km/h.

    Řidičům, kteří překročí rychlost v obci nebo mimo obec o méně než 20 km/h, hrozí v blokovém řízení pokuta ve výši 1 500 až 2 000 Kč a zároveň 2 trestné body. Ve správním řízení se pokuta může pohybovat od 2 000 do 5 000 Kč. Při překročení rychlosti o 20 km/h a více mohou řidiči očekávat pokutu na místě ve výši 2 500 až 3 500 Kč a 4 trestné body. Ve správním řízení se pak sankce může vyšplhat až na 10 000 Kč.

    Rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny dopravních nehod, zejména v obcích, kde jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu chodci a cyklisté. I malé překročení rychlosti přitom výrazně prodlužuje brzdnou dráhu a snižuje schopnost řidiče reagovat na nečekané situace. Policie proto apeluje na všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity a přizpůsobili jízdu nejen předpisům, ale i aktuálním podmínkám na silnici. Ohleduplnost a zodpovědný přístup za volantem mohou zabránit zbytečným tragédiím.

nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
30. března 2026

měření rychlosti Kladno

měření rychlosti Kladno 

měření rychlosti Kladno

měření rychlosti Kladno 

