Policisté na Děčínsku realizovali tři soudní příkazy během dvou dnů
Policisté na Děčínsku během 18. a 19. března 2026 úspěšně realizovali dva příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a jeden příkaz k předvedení, které vydal okresní soud.
Ve středu 18. března 2026 v dopoledních hodinách vypátrali policisté z obvodního oddělení Děčín-Podmokly v Děčíně 18letého muže, na kterého byl vydán příkaz k předvedení. Muž byl omezen na osobní svobodě a po provedení nezbytných úkonů eskortován k jednání Okresního soudu v Děčíně, kde byl předán soudci.
Téhož dne odpoledne, krátce po 14:30 hodině, policisté z obvodního oddělení Krásná Lípa vypátrali v Krásné Lípě 47letého muže, na kterého byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž na výzvu k nástupu do věznice nereagoval a ve stanovené lhůtě do výkonu trestu nenastoupil. Policisté jej proto omezili na osobní svobodě a ještě téhož dne v podvečerních hodinách eskortovali do Vazební věznice Teplice. V souvislosti s jeho jednáním policisté zahájili trestní stíhání muže a obvinili ho z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Následující den, ve čtvrtek 19. března 2026 dopoledne, kontrolovala hlídka policistů z obvodního oddělení Česká Kamenice 32letého muže. Lustrací bylo zjištěno, že na něj byl Okresním soudem v Děčíně vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, neboť bez závažného důvodu nenastoupil k výkonu trestu, přestože výzvu k nástupu převzal. Muž byl na místě omezen na osobní svobodě, následně policisté zahájili jeho trestní stíhání a muže obvinili z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Následovala eskorta do věznice v Teplicích.
Příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody vydává soud v případech, kdy odsouzený nenastoupí trest ve stanovené lhůtě. Příkaz k předvedení pak slouží k zajištění účasti osoby u soudního jednání, pokud se bez omluvy nedostaví. Policisté i nadále úzce spolupracují se soudy při zajišťování výkonu jejich rozhodnutí a při vyhledávání osob, které se vyhýbají trestnímu řízení nebo výkonu uložených trestů.
Děčín 20. března 2026
