Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté na D7 odhalili nebezpečnou přepravu nafty
Risk se může prodražit až na půl milionu korun.
Policisté z dálničního oddělení Postoloprty během výkonu služby na dálnici D7 odhalili řidiče, který převážel téměř dva tisíce litrů nafty v rozporu s předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. Hlídka si všimla vozidla Dodge RAM 2500 Double Cab na 37,5. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu. Na korbě vozidla byly umístěny dvě plastové nádrže o objemu 1 000 litrů naplněné tekutinou. Policisté vozidlo zastavili a provedli kontrolu. Řidič uvedl, že v nádržích převáží naftu určenou pro zemědělské účely. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že převáží celkem 1 980 litrů motorové nafty. Takové množství již podléhá režimu ADR, tedy mezinárodní dohodě upravující přepravu nebezpečných věcí po silnici. Na dotaz policistů řidič uvedl, že si je této skutečnosti vědom. Přiznal, že nechtěl cestu absolvovat vícekrát, a proto se rozhodl předpisy porušit a vše převézt najednou.
Přeprava takového množství pohonných hmot bez splnění zákonných podmínek však představuje bezpečnostní riziko nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu, kde řidiči hrozí pokuta až do výše 500 000 korun.
Policisté připomínají, že pravidla pro přepravu nebezpečných věcí nejsou stanovena zbytečně. Jejich cílem je minimalizovat rizika vzniku dopravních nehod, požárů či úniku nebezpečných látek, které mohou mít závažné následky pro zdraví osob i životní prostředí.
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Ústí nad Labem 8. června 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje