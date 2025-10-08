Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté museli zneškodnit lva
Lev, který utekl z výběhu a zranil ošetřovatele, se rozeběhl i proti policistům.
V sobotu, 9. srpna 2025 krátce před osmou hodinou večer, přijali středočeští policisté prostřednictvím linky 158 informaci o útěku lva v obci Zvole u Jílového u Prahy. Na toto oznámení okamžitě reagovali a na sdělenou adresu vyslali, s upozorněním dbát nejvyšší opatrnosti s ohledem na charakter oznámení, policisty a vyrozuměli i zásahovou jednotku.
Na místo jako první přijeli policisté z obvodního oddělení Jílové, kteří proti zvířeti použili služební zbraň a lva zneškodnili. Toto byly prvotní informace, které byly zveřejněny. . .
Okamžitě poté následovalo šetření policistů k osvětlení situace, která v obci Zvole nastala a zjišťování okolností tohoto výjimečného případu. Dnes tak již můžeme sdělit, že k útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho „podhrabal“ z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele.
Policisté byli na základě informací majitele pozemku upozorněni, že se jedná o cca 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit. Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili.
Případ tím ale pro policisty nekončí. Budou jej prověřovat pro možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V rámci něho budou zjišťovat mimo jiné i dostatečnost zabezpečení proti útěku nebezpečného zvířete.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
10. 8. 2025