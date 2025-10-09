Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté, kteří zachránili lidský život, přijali poděkování starosty
Starosta vyjádřil vděčnost policistům i občanovi
Na obecním úřadě v obci Studená se dnes uskutečnilo setkání, při němž starosta obce Pavel Škoda poděkoval dopravním policistům, kteří svým rychlým a profesionálním zákrokem zachránili život muži při vážné dopravní nehodě. Společně s nimi byl přijat také občan obce, jenž na místě nehody aktivně pomáhal, zejména s usměrňováním dopravy.
K události došlo 22. září 2025 v ulici Tyršova obci Studená. Policisté tehdy vyprostili zraněného řidiče z vozidla a ihned mu začali poskytovat první pomoc a prováděli resuscitaci až do příjezdu hasičů, kteří disponovali defibrilačním přístrojem. Díky jejich rychlé reakci a odvaze se podařilo předejít nejhoršímu.
Slavnostního přijetí se zúčastnili rovněž ředitel Územního odboru Policie Jindřichův Hradec plk. Mgr. Zdeněk Melichar, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Jindřichův Hradec plk. Ing. Lukáš Janko a velitel Hasičské stanice Dačice npor. Bc. Libora Šulista. Starosta všem vyjádřil jménem obce vděčnost a policistům i občanovi předal dárkové předměty jako symbol vděčnosti celé obce.
Setkání bylo vyjádřením ocenění za odvahu, profesionalitu a lidskou soudržnost. Událost také připomněla význam spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému a veřejností při zvládání krizových situací.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
9. října 2025