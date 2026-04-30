Policisté kontrolovali stavby v Liberci

Zaměřili se na nelegální zaměstnávání a pobyt cizinců. 

Na začátku uplynulého týdne v dopoledních hodinách proběhla policejní akce s názvem ,,Stavba 2-26", na které se podíleli policisté z Odboru cizinecké policie Liberec ve spolupráci s Mobilní jednotkou Ředitelství služby cizinecké policie z Hradce Králové. 

Akce byla zaměřena na kontrolu staveb v Liberci, a to především1 (2).jpg s cílem odhalit případy neoprávněného zaměstnávání cizinců a neoprávněného pobytu na území České republiky. 

Policisté během akce zkontrolovali dvě stavby, kde prověřili celkem 41 cizinců a 38 občanů České republiky. Mezi kontrolovanými byli zejména občané Ukrajiny, Moldavska, Polska, Filipín a Gruzie. V rámci kontroly odhalili policisté 8 přestupků podle zákona o pobytu cizinců, za které uložili pokuty v celkové výši 8 000 korun. Dále zajistili 5 cizinců pro podezření z neoprávněného pobytu. Ve čtyřech případech bylo rozhodnuto o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, ve dvou případech pak o povinnost opustit území České republiky z důvodu platného pobytového oprávnění v jiném členském státě EU. 

Podobné kontrolní akce budou policisté realizovat i nadále. 

30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

