Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté kontrolovali stavby v Liberci
Zaměřili se na nelegální zaměstnávání a pobyt cizinců.
Na začátku uplynulého týdne v dopoledních hodinách proběhla policejní akce s názvem ,,Stavba 2-26", na které se podíleli policisté z Odboru cizinecké policie Liberec ve spolupráci s Mobilní jednotkou Ředitelství služby cizinecké policie z Hradce Králové.
Akce byla zaměřena na kontrolu staveb v Liberci, a to především s cílem odhalit případy neoprávněného zaměstnávání cizinců a neoprávněného pobytu na území České republiky.
Policisté během akce zkontrolovali dvě stavby, kde prověřili celkem 41 cizinců a 38 občanů České republiky. Mezi kontrolovanými byli zejména občané Ukrajiny, Moldavska, Polska, Filipín a Gruzie. V rámci kontroly odhalili policisté 8 přestupků podle zákona o pobytu cizinců, za které uložili pokuty v celkové výši 8 000 korun. Dále zajistili 5 cizinců pro podezření z neoprávněného pobytu. Ve čtyřech případech bylo rozhodnuto o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, ve dvou případech pak o povinnost opustit území České republiky z důvodu platného pobytového oprávnění v jiném členském státě EU.
Podobné kontrolní akce budou policisté realizovat i nadále.
30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje