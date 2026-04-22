Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté kontrolovali provozovny v Sokolově

Kontrolovalo se i protipožární opatření. 

Ze soboty 18. dubna na neděli 19. dubna letošního roku se v Sokolově uskutečnila součinnostní policejní akce zaměřená na kontrolu provozoven, respektive diskoték, barů a dalších restauračních zařízení. Policisté z obvodních oddělení společně s policisty z cizinecké policie a příslušníky Hasičského záchranného sboru se zaměřili především na kontrolu dokladů u cizinců, drogovou problematiku, podávání alkoholu mladistvým a zejména protipožární opatření v souvislosti s tragickým požárem klubu ve Švýcarsku na přelomu roku.

Během této akce bylo zkontrolováno 7 provozoven. Celkově bylo zkontrolováno 110 osob. V rámci těchto kontrol policisté nemuseli řešit žádné protiprávní jednání. Kromě drog se policisté během akce zaměřili také na alkohol. Několik osob se podrobilo orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech osob mladších osmnácti let vyšla s negativním výsledkem.

Kolegové z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje řešili po své linii několik přestupků.

V rámci akce se policisté zaměřili také na silniční kontrolu osobních automobilů. Během silniční kontroly policisté zastavili řidiče, který měl pozitivní orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s výsledkem 1,53 promile.

Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat, zároveň preventivně působit na občany a tímto předcházet protiprávnímu jednání.

nprap. Jakub Kopřiva
22.4.2026

