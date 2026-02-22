Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté kontrolovali dodržování sociálních předpisů v dopravě
Preventivní policejní akce zaměřená na kontrolu silničního provozu.
Ke konci minulého týdne proběhla v našem regionu rozsáhlá dopravně‑bezpečnostní akce s názvem ROADPOL. Policisté se zaměřili na kontrolu řidičů, především nákladních a dopravních vozidel. Cílem bylo zvýšit bezpečnost na silnicích a upozornit na nejčastější chyby, které mohou vést k nehodám.
„Naším hlavním záměrem není rozdávat pokuty, ale připomenout řidičům, že dodržování pravidel chrání jejich životy i životy ostatních,“ uvedl vedoucí hlídky, která se na akci podílela nprap. Jaroslav Pokora.
Během akce bylo zkontrolováno 61 vozidel. Policisté se soustředili na dodržování přestávek, dob řízení a odpočinku, používání bezpečnostních pásů, technický stav automobilů, správné upevnění nákladu, zda řidiči neřídí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, ale také na pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech a věcech.
Celkem policisté zjistili 27 přestupků. „Nejčastěji jsme řešili porušení maximální povolené rychlosti a nesrovnalosti v záznamech o době řízení, což jsou bohužel stále velmi rozšířené prohřešky,“ doplnil jeden z kontrolujících policistů. Některé závažnější případy byly postoupeny do správního řízení.
Na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 42.300 korun. Policisté zároveň řidičům poskytovali rady týkající se bezpečné jízdy a správného zajištění nákladu. „Většina řidičů reagovala vstřícně a ocenila, že jim vysvětlíme, co je potřeba zlepšit,“ dodal policista. Akce probíhala na více místech v Libereckém kraji.
Preventivní akce budou pokračovat i nadále. Policie apeluje na všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili ohleduplně, věnovali se plně řízení a dbali na technický stav svých vozidel. Bezpečnost na silnicích je společným úkolem.
22. 2. 2026
nprap. Bc. Markéta Razáková