Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali chaty a chalupy v Českém ráji

V rámci hlídkové činnosti se zaměřujeme také na rekreační oblasti. 

Dne 29. října 2025 kontrolovali policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje chaty a chalupy v katastru obce Krčkovice a v oblasti Podtroseckých údolí (podél rybníků Věžák, Vidlák a Krčák). Do akce se zapojil také psovod se služebním psem Zoranem. Kontrolní činnost byla zaměřena především na zabezpečení rekreačních objektů.

V okolí Českého ráje se často jedná o objekty užívané svými majiteli od jara do babího léta, v podzimním a zimním období bývají opuštěné, což může přilákat i nezvaného návštěvníka. Policisté proto kontrolovali vstupní dveře, okna a okenice, zda nenesou známky poškození po násilném vniknutí. Zastiženým majitelům chalup, policisté připomněli, aby si řádně zabezpečili nemovitosti a také, aby neponechávali v objektech cenné věci. 

  • Pokaždé, když se budete vracet do svého rekreačního obydlí, tak než do něj vstoupíte, nejprve zkontrolujte z venku, zda nejsou poškozeny možné přístupové cesty dovnitř (venkovní dveře, okna, okenice, balkonové dveře).
  • Při podezření na vloupání zásadně nevstupujte dovnitř.
  • Pokud zjistíte, že vaši chalupu navštívil nezvaný host až po vstupu do objektu, nemanipulujte s věcmi a ponechte vše ve stavu, v jakém jej ponechal pachatel.
  • V případě okradení nebo vloupání kontaktujte příslušné obvodní oddělení policie nebo volejte na bezplatnou linku 158

Policisté v Libereckém kraji se v rámci hlídkové činnosti, mimo jiné, věnují právě namátkovým kontrolám chat a chalup v rekreačních oblastech v průběhu celého roku.  

31.10.2025
nprap. Martina Frýdová
Preventistka KŘP Libereckého kraje

