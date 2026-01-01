Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté jsou připraveni na rizikové fotbalové utkání v Brně
Hlídky budou dohlížet na bezpečnost i dopravu.
Jihomoravští policisté jsou připraveni na první utkání nového ročníku nejvyšší fotbalové ligy. V dnes večer se na brněnském stadionu utkají domácí FC Zbrojovka Brno a AC Sparta Praha. Zápas je z hlediska bezpečnosti vyhodnocen jako rizikový, a proto bude do bezpečnostního opatření nasazeno bezmála tři sta policistů.
Na bezpečnost budou dohlížet policisté pořádkové, dopravní i cizinecké policie, služby kriminální policie a vyšetřování, policisté ze speciální pořádkové jednotky, členové antikonfliktního týmu, psovodi se služebními psy i jízdní policie. V případě potřeby budou připraveni k nasazení také policisté z Letecké služby Policie České republiky.
Hlavním cílem bezpečnostního opatření je zajistit veřejný pořádek v okolí stadionu, bezpečnost fanoušků a plynulost silničního provozu. Policisté budou dohlížet zejména na dodržování dočasných dopravních omezení a zvláštního dopravního režimu v okolí stadionu. Tato opatření slouží především k bezpečnému pohybu fanoušků před utkáním i po jeho skončení, k zachování průjezdnosti vozidel složek integrovaného záchranného systému i k ochraně majetku obyvatel v okolí stadionu.
Při přípravě bezpečnostního opatření policisté navázali na zkušenosti z období, kdy FC Zbrojovka Brno působila v nejvyšší soutěži. S přípravami začali již na začátku letošního roku, kdy bylo zřejmé, že brněnský klub má reálnou šanci na návrat mezi českou fotbalovou elitu. Bezpečnostní opatření vznikalo v úzké spolupráci se zástupci fotbalových klubů, Městské policie Brno, Dopravního podniku města Brna, Ligové fotbalové asociace i dalších zapojených subjektů.
Policie doporučuje fanouškům, aby při cestě na stadion přednostně využili městskou hromadnou dopravu. V souvislosti s utkáním lze očekávat zvýšenou intenzitu dopravy nejen v okolí stadionu, ale i v dalších částech Brna. Řidičům, kteří se do této oblasti vydají osobními vozidly, doporučujeme počítat se zdržením, sledovat aktuální dopravní informace a řídit se pokyny policistů a strážníků.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 25. července 2026