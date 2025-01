Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté ho dopadli hned dvakrát

Frýdecko-Místecko - dostal šanci, kterou nevyužil.

Dvakrát se měl vloupat do chat, dvakrát ho dopadli policisté. Nyní si již na rozhodnutí soudu počká za mřížemi.

Jen pár dní před Vánocemi přijali policisté oznámení od muže, který měl podezření, že se v jeho chatě na Ostravici nachází cizí osoby. Na místo vyrazili policisté z oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek, kteří v chatě opravdu objevili dva nezvané hosty. Ty na místě zadrželi a předali do rukou kolegům z obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí k dalším úkonům. Jak se následně ukázalo, 45letý muž měl do chaty vniknout a několik dní v ní přebývat. Jak následně policistům sám uvedl, měl se zde zdržovat za účelem přespání a k tomu využívat jen postel a přikrývku. V té době za ním měl přijet kamarád, kterého do chaty pozval a nabídl mu zde nocleh, aniž by mu sdělil, že je v chatě neoprávněně. Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a poté jej propustili.

Jen o týden později přijali strážci zákona další oznámení o možném vloupání do jedné z chat na Ostravici. Policisté z oddělení hlídkové služby si hned při příjezdu na místo všimli poškozených vchodových dveří. Poté z chaty vyšel pro policisty již známý muž, který jim sdělil, že je bez přístřeší a do chaty vniknul, aby měl kde přespat. Po svém zadržení putoval opět na služebnu do Frýdlantu nad Ostravicí, kde se policistům ke skutku doznal. Scénář byl opět stejný, chatu měl užívat jen k přespávání, aniž by něco odcizil. U výslechu měl také uvést, že pokud bude propuštěn, udělá opět to samé, jelikož nemá kde přečkat zimu.

I v tomto případě policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Soud ho pak poslal do vazební věznice, kde si počká na rozhodnutí o vině a trestu. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

31. prosince 2024

vytisknout e-mailem