Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté hledají svědky dopravních nehod
Pokud jste nehody viděli, volejte linku 158.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají širokou veřejnost o pomoc při objasnění průběhu několika dopravních nehod, které se staly v uplynulé době na Českobudějovicku.
První nehoda se stala někdy v době od 26. do 30. června na zaměstnaneckém parkovišti "C" u Jaderné elektrárny Temelín v obci Křtěnov. Dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem poškodil zde zaparkované vozidlo značky Škoda Fabia.
Dne 7. července někdy v době od 07:00 do 10:20 hodin na ulici Pražská tř. ve vnitrobloku u domu č.p. 839/40 poškodil neznámý pachatel s nezjištěným vozidlem zaparkované vozidlo značky BMW 540i. Vozidlo poškodil v jeho pravé přední části, pravé přední světlo, nárazník a blatník. Z místa nehody následně ujel, aniž by událost oznámil.
Pokud jste některou z těchto nehod viděli nebo máte jakékoliv informace, volejte na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na línku 158. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. července 2026