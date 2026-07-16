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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

Pokud jste nehody viděli, volejte linku 158. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají širokou veřejnost o pomoc při objasnění průběhu několika dopravních nehod, které se staly v uplynulé době na Českobudějovicku. 

První nehoda se stala někdy v době od 26. do 30. června na zaměstnaneckém parkovišti "C" u Jaderné elektrárny Temelín v obci Křtěnov. Dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem poškodil zde zaparkované vozidlo značky Škoda Fabia.

Dne 7. července někdy v době od 07:00 do 10:20 hodin na ulici Pražská tř. ve vnitrobloku u domu č.p. 839/40 poškodil neznámý pachatel s nezjištěným vozidlem zaparkované vozidlo značky BMW 540i. Vozidlo poškodil v jeho pravé přední části, pravé přední světlo, nárazník a blatník. Z místa nehody následně ujel, aniž by událost oznámil. 

Pokud jste některou z těchto nehod viděli nebo máte jakékoliv informace, volejte na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na línku 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. července 2026

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