Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté hledají svědky dopravních nehod
Pokud jste některou z nehod viděli, volejte 158.
Českobudějovičtí dopravní policisté pátrají po svědcích několika dopravních nehod, které se staly na Českobudějovicku v uplynulých dnech. Někdy mezi 3. a 5. říjnem došlo k dopravní nehodě na ulici J. Bendy u panelového domu č.p. 1382/24. Neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem narazil do zde zaparkovaného automobilu značky Seat Alteca bílé barvy. Následně z místa nehody ujel, aniž by událost nahlásil.
Další nehoda se stala dne 5. října v době od 11:00 do 18:00 hodin v obci Třebotovice u domu č.p. 2405, kde neznámý pachatel poškodil zde zaparkované vozidlo značky Audi A3 a z místa odjel.
Někdy v době od 9. října 23:00 hodiny do 12. října 15:30 hodiny jel nezjištěný řidič u garáží na ulici N. Frýda a M. Horákové po provizorním parkovišti. Přitom poškodil zde zaparkované vozidlo značky Toyota Yaris Cross a to na zadním levém nárazníku.
Poslední nehoda se stala dne 12. října v době od 11:00 do 12:00 hodiny v ulici J. K. Chmelenského č.p. 14. Stálo zde zaparkované vozidlo bílé barvy značky VW Transportér, které neznámý pachatel poškodil.
Pokud jste některou z těchto nehod viděli, volejte na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
15. října 2025