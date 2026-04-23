Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody v Jičíně

Řidič vozidla po nehodě ujel. 

Policisté z dopravního inspektorátu v Jičíně šetří dopravní nehodu, ke které došlo ve středu 22. dubna 2026 kolem 12:25 hodin na parkovišti obchodního domu Kaufland v Jičíně, ulice Riegrova.

Předběžným šetřením bylo zjištěno, že dosud nezjištěný řidič vozidla značky Citroën C3, červené barvy, nezjištěné registrační značky, projížděl parkovištěm ve směru ke kruhovému objezdu v ulicích Riegrova a Jungmannova. Při odbočování vlevo měl zřejmě vlivem hustého provozu nezvládnout řízení a pravou přední částí vozidla vjet na vyznačený přechod pro chodce, po kterém právě přecházela 51letá chodkyně. Vozidlo do chodkyně narazilo, vlivem čehož žena upadla na vozovku a utrpěla zranění vyžadující lékařské ošetření. Řidič však nezastavil a z místa nehody ujel, aniž by splnil své zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody.

Policie ČR žádá řidiče vozidla Citroën, aby se policistům přihlásil a zároveň všechny případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na parkovišti u obchodního domu Kaufland v Jičíně a mohou přispět k objasnění nehody, aby poskytli jakékoli informace.

Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250 nebo prostřednictvím linky 158.

23. dubna 2026
por. Mgr. Martin Stránský
 

