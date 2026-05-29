Policisté hledají svědky dopravní nehody u Hubenic

Vozidlo po nehodě ujelo. 

Od včerejšího dne policisté z dopravního inspektorátu v Hradci Králové prověřují dopravní nehodu, ke které došlo kolem 12:00 hod. na silnici III. třídy č. 32319 (cca 50 m před odbočkou na obec Hubenice, ve směru jízdy Osice – Lhota pod Libčany).

Předběžným šetřením bylo zjištěno, že dosud nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem při předjíždění cyklistky jedoucí na elektrické koloběžce značky Xiaomi nedodržel bezpečný boční odstup nejméně 1,5 m a dále i omezil protijedoucí nezjištěnou řidičku jedoucí s nezjištěným vozidlem, která musela brzdit. Po následném předjetí cyklistky došlo k jejímu pádu na vozovku. Ke střetu nezjištěného osobního vozidla a cyklistky nedošlo. Nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem po té místo dopravní nehody opustil (ve směru na obec Hubenice), aniž by učinil opatření daná mu zákonem. Cyklistka následně vyhledala lékařské ošetření. Alkohol byl vyloučen u cyklistky dechovou zkouškou.

Policie ČR žádá všechny případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na silnici III. třídy č. 32319 a mohou přispět k objasnění nehody, aby poskytli jakékoli informace.

Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Hradci Králové na telefonním čísle 974 527 559 nebo prostřednictvím linky 158.

29. května 2026
por. Mgr. Martin Stránský

